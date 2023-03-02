La dichiarazione iniziale di pubblica utilità del 2014

L'indagine iniziale di pubblica utilità del 2014

L'inchiesta pubblica iniziale sul prolungamento del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères si è svolta dal 16 giugno al 26 luglio 2014 nei tre comuni interessati dal progetto. Si è concentrato sulla versione iniziale del progetto ed è stato condotto sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente nominata dal Tribunale amministrativo di Versailles. Sono state ricevute 121 osservazioni.

In particolare, il Dipartimento degli Yvelines ha sottolineato l'impossibilità di effettuare a breve termine, prima della messa in servizio della nuova linea Parigi Normandia, il collegamento con la linea Parigi Saint-Lazare/Mantes-la-Jolie alla stazione decidua di Achères-Chêne, a causa della saturazione dell'attuale infrastruttura in questo settore. Voleva che il percorso del prolungamento del tram T13 fosse riconsiderato per consentire un collegamento con la stazione RER di Poissy.

Nella sua relazione finale, la commissione d'inchiesta ha espresso parere favorevole sulla dichiarazione di pubblica utilità per il prolungamento del tram T13, con 3 riserve e 4 raccomandazioni. La riserva n°3 ha chiesto ai proprietari del progetto di studiare la fattibilità di un percorso urbano a Poissy attraverso la stazione RER.

Sulla mediateca del sito, trovate i documenti sull'inchiesta pubblica dal 16 giugno al 15 luglio 2014.

La consultazione iniziale 2013-2014

L'estensione del tram T13, a causa della portata del progetto, della posta in gioco per residenti e utenti e dei potenziali impatti sul territorio, è stata oggetto di numerosi scambi con gli stakeholder locali e la popolazione durante una prima fase di consultazione. È stato quindi sottoposto all'opinione pubblica attraverso un'inchiesta pubblica.

La consultazione preliminare del 2013

Una prima consultazione è stata organizzata dal 15 aprile al 17 maggio 2013 in vista dell'inchiesta pubblica unica sul prolungamento del tram T13 da Saint-Germain-en-Laye ad Achères. Ha presentato il percorso nella sua versione iniziale, lunga 9,7 km: il tram T13 ha poi preso i binari della Grande Ceinture di Saint-Germain-en-Laye fino al suo ingresso ad Achères, con una stazione presso l'ex stazione Poissy Grande Ceinture. La seconda stazione, il capolinea, si trovava vicino alla stazione RER Achères-Ville. Una terza stazione era prevista a più lungo termine nel settore della quercia decidua di Achères, subordinatamente alla messa in servizio della nuova linea Parigi Normandia e alla creazione di una stazione RER E estesa a ovest.

Nel corso della consultazione preliminare sono stati raccolti 564 pareri. Le principali osservazioni sollevate riguardavano:

La ristrutturazione della rete di autobus in connessione con il prolungamento del tram T13, per un servizio complementare ed efficiente al territorio;

Limitare gli impatti sulle aree naturali: garantire la qualità delle misure compensative e l'ambiente di vita lungo il percorso;

L'ottimizzazione del programma di progetto dopo la dichiarazione di pubblica utilità;

Informazione regolare del pubblico sulla concezione e l'attuazione del progetto.

La consultazione preliminare ha permesso di elaborare il piano di principio per l'estensione del tram T13 e il fascicolo dell'inchiesta pubblica.

Sulla mediateca del sito, troverete i documenti sulla consultazione dal 15 aprile al 17 maggio 2013.