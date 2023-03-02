Aree servite

Attraversando la città per diversi chilometri, l'estensione del tram T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères servirà sia quartieri residenziali, centri commerciali e strutture principali.

L'area della stazione di Poissy-Grande Ceinture ha accolto circa 250 nuove unità abitative dal 2015. Tutti questi abitanti beneficeranno di un rapido accesso alla futura stazione di Poissy Gambetta.

Il centro della città di Poissy ospita molte strutture pubbliche, tra cui il municipio, l'ufficio turistico, la mediateca Christine de Pizan, il centro giovanile, una casa medica e uno spazio di coworking. Sono stati costruiti anche diversi edifici, che rappresentano diverse centinaia di nuove case dal 2015.

La stazione RER di Poissy accoglie 32.000 passeggeri al giorno. Capolinea della RER A, permette di raggiungere Parigi (Auber) in 31 minuti. Attualmente è servita anche dal Transilien J. Questa linea sarà sostituita dalla RER E quando entrerà in servizio la sua estensione fino a Mantes-la-Jolie via Poissy. La stazione RER è direttamente collegata, a nord e a sud, alle due stazioni degli autobus di Poissy che danno accesso a una trentina di linee di autobus che servono la città e il territorio. Anche l'area della stazione RER di Poissy concentra un gran numero di posti di lavoro. Dall'istituzione nel 2017 della divisione terziaria di PSA Place de l'Europe, quasi 6.000 dipendenti vi si recano ogni giorno.

L'ÉcoQuartier Rouget de Lisle: i primi abitanti sono arrivati nel 2019 in questo futuro "quartiere giardino" di 10,2 ettari, situato su un ex deserto industriale vicino alla stazione RER di Poissy. La sua realizzazione segue un approccio innovativo ed esemplare in termini di ambiente, energia, architettura, mobilità...

Le Clos Saint-Exupéry e le Clos Saint-Germain: queste zone residenziali situate nella parte orientale della città saranno servite dalla vicina stazione di Poissy ZAC.

Le opere emblematiche

Il passaggio tra la Grande Ceinture e il tram

Tra il nord del campo da golf di Saint-Germain-en-Laye e Avenue Fernand Lefebvre a Poissy, il tram T13 lascerà la Grande Ceinture (rete ferroviaria nazionale), dove correva come un treno, per inserirsi nelle strade urbane, dove correrà come un tram. Questa transizione implica un cambiamento nella direzione del traffico: a sinistra sui binari della Grande Ceinture, a destra sulla rete tranviaria urbana.

Il tram T13 che estende Saint-Germain-en-Laye > Achères raggiungerà il livello della rue de la Bruyère grazie a una rampa di collegamento inserita nel terrapieno ferroviario. Lungo questa strada saranno creati muri di sostegno. L'incrocio tra Rue de la Bruyère e la RD190 sarà riqualificato per ospitare l'estensione del tram T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères. E il ponte ferroviario sulla RD190 sarà allargato per consentire al tram T13 di passare sotto i binari della Grande Ceinture.

L’avenue de Versailles

Situata lungo Avenue de Versailles, alla stazione di Poissy Gambetta, Square Erard Prieur sarà completamente riqualificata.

Le boulevard Gambetta

Dopo l'incrocio con Avenue du Maréchal Foch, il tram T13 passa al centro della strada, tra le due corsie di traffico automobilistico. Boulevard Gambetta diventerà una zona 30.

Una nuova pista ciclabile

In conformità con gli impegni assunti a seguito dell'inchiesta pubblica del 2018, è allo studio una pista ciclabile complementare nel centro di Poissy, attraverso Avenue Fernand Lefebvre, Boulevard Victor Hugo e Boulevard de la Paix.

Intorno alla stazione

La stazione RER di Poissy, a sud di Place de l'Europe, sarà a circa 4 minuti a piedi dal polo della stazione di Poissy, che è anche in fase di completa riqualificazione. Questo progetto promuoverà l'inserimento del tram T13 che estende Saint-Germain-en-Laye > Achères. Un percorso dedicato e sicuro collegherà la stazione del tram alla stazione RER, servita dalla linea A e dalla futura linea E.

Anche Place de l'Europe sarà ridisegnata per offrire più spazio a biciclette e pedoni. Questo incrocio trafficato diventerà più accessibile e sicuro per tutti gli utenti.

Il Boulevard de l'Europe

L'estensione del tram T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères correrà lungo il Boulevard de l'Europe, prima sul lato del polo terziario PSA e poi sul lato ferroviario, una volta superata la rue de la Faisanderie. Il Boulevard de l'Europe sarà riqualificato ed esteso alla RD30, parallelamente al corridoio verde del nuovo ÉcoQuartier Rouget de Lisle. Questo lavoro sarà svolto dal consiglio dipartimentale degli Yvelines. È in questo settore che sarà situato il centro di manutenzione urbana, dedicato alla manutenzione dell'infrastruttura del tram T13 che estende Saint-Germain-en-Laye > Achères del tipo tranviario.

Via Adrienne Bolland

Per ridurre l'ingombro necessario per l'estensione del tram T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères, la sua piattaforma sarà in gran parte inserita nello spessore del terrapieno ferroviario. Questa soluzione richiede la costruzione di un muro di contenimento. Da un lato, verrà creato un layout vegetale per mitigare gli impatti del traffico ferroviario sulla rete ferroviaria nazionale. Dall'altro lato, una siepe bassa separerà l'estensione del tram T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères dalla strada, che è diventata la zona 30. Un passaggio, accessibile alle persone con mobilità ridotta, sarà costruito nel merlone situato a livello della piscina. Permetterà agli abitanti del quartiere di Saint-Exupéry di accedere facilmente alla stazione di Poissy ZAC.

Progetti correlati in corso

Il progetto del tram T13 che estende Saint-Germain-en-Laye > Achères promuoverà e sosterrà la trasformazione della città avviata alcuni anni fa.