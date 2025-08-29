EstensioneSaint-Germain > Achères
Sarà possibile viaggiare direttamente da Achères-Ville RER a Saint-Germain-en-Laye RER?
No, il viaggio tra Achères-Ville RER e Saint-Germain-en-Laye RER non sarà diretto. Per andare da una di queste due stazioni all'altra, dovrai cambiare a Lisière-Pereire. Proprio come altri mezzi di trasporto esistenti come la metropolitana 13 o la maggior parte della RER come la linea A, l'estensione del tram T13 comporta la creazione di un bivio.
In altre parole, da Saint-Cyr, ci saranno due terminali: Saint-Germain-en-Laye RER e Achères-Ville RER con un bivio dopo la fermata Lisière Pereire.
In questa logica, se ti trovi ad Achères-Ville RER e vuoi andare a Saint-Germain-en-Laye RER, dovrai prendere un tram in direzione Saint-Cyr, fermarti a Lisière-Pereire e poi prendere un tram in direzione St-Germain-en-Laye RER.
Nelle ore di punta, i tram passeranno ogni 10 minuti.
Per sapere tutto sul percorso del progetto, è possibile consultare la scheda dedicata sul sito: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/tram-t13-prolongement/parcourir-le-trace