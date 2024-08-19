Lavori - Allargamento della strada della RN7, lato est
Athis-Mons - Lavori di allargamento stradale - RN7 lato est
Nell'ambito dei lavori preparatori del tram T7, sono necessari lavori di allargamento stradale lungo la RN7.
In cosa consiste il lavoro?
I lavori stradali mirano ad allargare la carreggiata della RN7, riducendo i marciapiedi, per mantenere un massimo di 2x2 corsie di traffico. Questi sviluppi sono temporanei: gli sviluppi finali saranno effettuati alla fine del progetto di estensione della tramvia T7.
Dove verrà svolto il lavoro e quanto durerà?
I lavori si svolgeranno ad Athis-Mons dal 19 agosto fino alla fine di ottobre, lungo Avenue François Mitterrand (RN7), da Rue René Charton a Rue Henri Hamel.
Cosa cambierà?
Per i pedoni:
• I percorsi pedonali sono mantenuti, alcuni attraversamenti pedonali saranno spostati.
• L'accesso alle case, ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.
Per gli automobilisti:
• Il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato, ma non deviato, in direzione Provincia-Parigi. • Nessuna modifica sarà effettuata nella direzione Parigi-Provincia.
Per il parcheggio:
• Nessun posto auto sarà rimosso
Per il trasporto pubblico:
• Nessun cambiamento durante il lavoro.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.