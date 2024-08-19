Tram

Lavori - Allargamento della strada della RN7, lato est

Athis-Mons - Lavori di allargamento stradale - RN7 lato est

Nell'ambito dei lavori preparatori del tram T7, sono necessari lavori di allargamento stradale lungo la RN7.

 

In cosa consiste il lavoro?

I lavori stradali mirano ad allargare la carreggiata della RN7, riducendo i marciapiedi, per mantenere un massimo di 2x2 corsie di traffico. Questi sviluppi sono temporanei: gli sviluppi finali saranno effettuati alla fine del progetto di estensione della tramvia T7.

Dove verrà svolto il lavoro e quanto durerà?

I lavori si svolgeranno ad Athis-Mons dal 19 agosto fino alla fine di ottobre, lungo Avenue François Mitterrand (RN7), da Rue René Charton a Rue Henri Hamel.

 

Cosa cambierà?

Per i pedoni:

• I percorsi pedonali sono mantenuti, alcuni attraversamenti pedonali saranno spostati.

• L'accesso alle case, ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.

Per gli automobilisti:

• Il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato, ma non deviato, in direzione Provincia-Parigi. • Nessuna modifica sarà effettuata nella direzione Parigi-Provincia.

Per il parcheggio:

• Nessun posto auto sarà rimosso

Per il trasporto pubblico:

• Nessun cambiamento durante il lavoro.

 

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.

