Lavori - Taglio alberi - settore Osservatorio

Taglio alberi nel settore dell'Osservatorio
Come parte dell'imminente arrivo del tram T7 e la creazione della stazione
"Osservatorio", gli adeguamenti devono essere apportati.
In cosa consiste il lavoro?
Nell'ambito del progetto del tram T7, sarà liberato spazio presso la futura stazione dell'Osservatorio. Per questo, 13 alberi situati di fronte alla sala Ducastel devono essere tagliati. Questo intervento verrà effettuato dopo il passaggio di un ecologista.
Quanto durerà questo lavoro?
I lavori si svolgeranno dal 28 febbraio al 5 marzo, dalle 7:00 alle 20:00.
Che differenza fa?
Per i pedoni:
• L'accesso a Ducastel Park sarà mantenuto durante l'intervento.
• I percorsi pedonali saranno leggermente ridotti
durante l'evacuazione dei prodotti da taglio.
Per gli automobilisti:
• Il traffico sulla RN7 non sarà influenzato.
Per il parcheggio:
• Il parcheggio non sarà interessato.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.