Lavori - Attraversamento pedonale sotterraneo Osservatorio

Demolizione dell'attraversamento pedonale sotterraneo dell'Osservatorio
Il tram T7 circolerà nel centro della RN7. Per questo, è necessario demolire e riempire il passaggio pedonale sotterraneo chiamato "Osservatorio".
In cosa consiste il lavoro?
Nell'ambito del progetto del tram T7, il sottopassaggio pedonale "Osservatorio" sulla RN7 deve essere rimosso. Dopo una fase di rimozione dell'amianto e uno studio delle vibrazioni vicino all'Osservatorio Camille Flammarion, inizierà la sua demolizione e riempimento.
Quanto durerà questo lavoro?
I lavori si svolgeranno per due mesi esclusi i fine settimana, dal 24 febbraio al 31 maggio 2025, tra le 7:00 e le 20:00.
La demolizione e il riempimento dell'attraversamento pedonale avverranno in due fasi.
Fase 1: lato ovest, dal 24 febbraio al 17 aprile.
Fase 2: lato est, dal 17 aprile al 31 maggio.
Che differenza fa?
Per i pedoni:
- L'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.
- I percorsi pedonali non saranno più possibili nel sottopassaggio e in modo permanente. Per attraversare la RN7 in sicurezza, nell'agosto 2024 è stato costruito un attraversamento pedonale di superficie, in rue de l'Observatoire.
Per gli automobilisti:
- Il traffico sulla RN7 non sarà interrotto ma leggermente ridisegnato.
Per il parcheggio:
- Alcuni parcheggi vicino al sottopassaggio saranno temporaneamente rimossi durante i lavori.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.