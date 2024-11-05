Lavori - Sottopassaggio pedonale di Salengro

Demolizione del sottopassaggio pedonale di Salengro

Il tram T7 circolerà nel centro della RN7. Per questo, è necessario rimuovere il sottopassaggio pedonale chiamato "Salengro".

In cosa consiste il lavoro?

Diversi sottopassaggi pedonali devono essere rimossi per consentire il passaggio del tram T7 sulla RN7. Il sottopassaggio pedonale noto come "Salengro" deve essere demolito e riempito.

La demolizione e il riempimento dell'attraversamento pedonale avverranno in due fasi.

Fase 1: Demolizione lato ovest

Demolizione lato ovest Fase 2: Demolizione lato est

Quanto dureranno?

I lavori inizieranno il 29 ottobre e proseguiranno fino a febbraio 2025.

Si svolgeranno durante il giorno (dalle 7 alle 20) e non saranno attivi nei fine settimana.

Che differenza fa?

Per i pedoni:

• I percorsi pedonali non sono più possibili nel sottopassaggio e questo, in modo permanente. Saranno istituiti passaggi aerei temporanei per attraversare la RN7.

• L'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.

Per gli automobilisti:

• Il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato ma non deviato.

• Roger Salengro Street sarà a senso unico durante la Fase 1.

• Alcuni posti auto saranno temporaneamente rimossi durante i lavori.

Per gli autobus:

• La fermata dell'autobus "Centre commercial Rigolet" in direzione Parigi-Provincia sarà mantenuta ma temporaneamente spostata di alcuni metri nella fase 1.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.