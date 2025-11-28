Il secondo T7 Café si terrà mercoledì 10 dicembre ad Athis-Mons
Pubblicato su
Il secondo T7 Café si terrà mercoledì 10 dicembre ad Athis-Mons
Avete domande sull'estensione del tram T7? Vuoi saperne di più sui lavori in corso nel tuo quartiere?
Questa seconda edizione del T7 Café è l'occasione per scoprire il progetto e i suoi principali attori durante un momento di scambio intorno a una bevanda calda e uno spuntino.
Ingresso libero, evento aperto a tutti.
Tema: Uno sguardo al lavoro del 2025 e prospettive per il lavoro futuro nel 2026
Mercoledì, Dicembre 10, 2025
Dalle 18:00 alle 19:00
Scuola elementare Jules Ferry, ad Athis-Mons
31 Av. François Mitterrand, 91200 Athis-Mons
(ingresso dalla piazza del mercato di Gravilliers)
In programma:
✔ Uno sguardo al lavoro nel 2025
✔ Focus sulla conversione del sottopassaggio stradale Belle Étoile che sta volgendo al termine
✔ Annuncio dei prossimi lavori nel 2026
✔ Sessione di domande e risposte con il team di progetto
✔ Scambi più specifici e individuali
Altri momenti di scambio come questo saranno organizzati man mano che il sito progredisce.