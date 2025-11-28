Il secondo T7 Café si terrà mercoledì 10 dicembre ad Athis-Mons

Avete domande sull'estensione del tram T7? Vuoi saperne di più sui lavori in corso nel tuo quartiere?

Questa seconda edizione del T7 Café è l'occasione per scoprire il progetto e i suoi principali attori durante un momento di scambio intorno a una bevanda calda e uno spuntino.



Ingresso libero, evento aperto a tutti.

Tema: Uno sguardo al lavoro del 2025 e prospettive per il lavoro futuro nel 2026

Mercoledì, Dicembre 10, 2025

Dalle 18:00 alle 19:00

Scuola elementare Jules Ferry, ad Athis-Mons

31 Av. François Mitterrand, 91200 Athis-Mons

(ingresso dalla piazza del mercato di Gravilliers)

In programma:

✔ Uno sguardo al lavoro nel 2025

✔ Focus sulla conversione del sottopassaggio stradale Belle Étoile che sta volgendo al termine

✔ Annuncio dei prossimi lavori nel 2026

✔ Sessione di domande e risposte con il team di progetto

✔ Scambi più specifici e individuali

Altri momenti di scambio come questo saranno organizzati man mano che il sito progredisce.