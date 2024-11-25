Lavori preparatori - settore Osservatorio
Pubblicato su
INFO LAVORO
Lavori preparatori nel settore dell'Osservatorio
I lavori preparatori si svolgeranno lungo la RN7, presso la futura stazione dell'Osservatorio, prima dei lavori di ingegneria civile.
In cosa consiste il lavoro?
Questo lavoro consiste nell'interrare e isolare tutte le reti concessionarie della futura stazione sotterranea, consolidando le fondamenta degli edifici vicini.
Quanto dureranno?
Il lavoro si articolerà in due fasi:
• La prima fase si svolgerà dal 25 novembre al 18 dicembre 2024.
• La seconda fase si svolgerà nella prima metà del 2025. Un secondo Info Work sarà inviato a gennaio.
I lavori si svolgeranno durante il giorno, tra le 7 e le 20, e non saranno attivi nei fine settimana o durante le vacanze di fine anno.
Cosa cambierà?
• Per i pedoni:
• L'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.
• L'attraversamento della RN7 non sarà modificato.
• Per gli automobilisti:
• Il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato ma non deviato.
• Per il parcheggio:
• I parcheggi saranno temporaneamente rimossi intorno ai diritti di passaggio del cantiere.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.