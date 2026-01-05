Info Travaux - Deviazione delle reti del parco Juvisy - Gennaio 2026
Nell'ambito dei lavori preparatori per la fase di ingegneria civile per l'estensione del tram T7, la scala del Parco del Municipio sarà temporaneamente chiusa.
In cosa consiste questo lavoro?
Sono necessari lavori di deviazione per spostare e modificare le reti a livello della scala del parco che porta al municipio di Juvisy.
Quanto dureranno?
I lavori si svolgeranno in 3 fasi dall'8 gennaio al 5 febbraio, dalle 7 alle 20, esclusi i fine settimana.
Che differenza fa?
3 diverse fasi:
• Fase 1: dal 08/01 al 13/01
• Lavori situati ai piedi delle scale
• Traffico pedonale mantenuto
• Traffico veicolare mantenuto
• Fase 2: dal 13/01 al 28/01
• Lavori lungo la scala
• Chiusura delle scale
• Traffico pedonale mantenuto intorno
• Traffico veicolare mantenuto
• Fase 3: dal 28/01 al 05/02
• Lavori presso il municipio
• Riapertura della scala
• Traffico pedonale mantenuto
• Traffico veicolare adattato