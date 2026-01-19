Info Travaux - Lavori di sviluppo urbano - RN7 ovest Juvisy-sur-Orge - Fase 1

Per consentire la circolazione del tram T7 nel centro della RN7, sono necessari lavori di sviluppo urbano a ovest della RN7.

In cosa consiste questo lavoro?

Questo lavoro mira a creare la strada definitiva della RN7 e preparare l'arrivo della piattaforma del tram. Sono da aspettarsi dall'incrocio Pyramide a Rue Petit.

Quanto dureranno?

I lavori si svolgeranno in più fasi: la prima fase durerà dal 26 gennaio 2026 alla fine di aprile 2026 (vedi planimetria sul retro). Una seconda Info Travaux sarà diffusa a monte delle fasi successive.

Che differenza fa?

Per i pedoni:

• I percorsi pedonali sono mantenuti, alcuni attraversamenti pedonali saranno spostati.

• L'accesso alle case, ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.

Per gli automobilisti:

• Il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato, ma nessuna deviazione in direzione Parigi-Provincia.

• Entrambe le corsie di traffico saranno mantenute in entrambe le direzioni durante tutti i lavori.

• Vicolo cieco delle vie Nouvelle e Fromenteau.

• Dalla RN7, rue Claude Bernard sarà accessibile solo nella direzione Provincia-Parigi.

Per il parcheggio:

Alcuni posti auto saranno temporaneamente rimossi.

Per gli autobus:

Le fermate degli autobus "Observatoire Camille Flammarion" e "Pyramide de Juvisy" sono mantenute in entrambe le direzioni.