Info Travaux – Athis-Mons – Nuova area di raccolta dei rifiuti domestici avenue d'Alsace-Lorraine – RN7 ovest
A causa dei lavori in corso sulla RN7, all'incrocio di Belle Étoile, sarà allestita una nuova area di deposito dei rifiuti domestici. I container saranno installati da lunedì 19 gennaio e saranno situati vicino al n. 4 Avenue d'Alsace-Lorraine (vedi mappa sotto).
La precedente area di deposito situata nella parte inferiore dell'Avenue d'Alsace-Lorraine, sul lato RN7, non sarà quindi più accessibile.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.