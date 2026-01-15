Info Travaux - Completamento dei lavori di conversione del sottopassaggio Belle Étoile - Gennaio 2026

Il tram T7 circolerà nel centro della RN7. A tal fine, la conversione del sottopassaggio stradale Belle Étoile, in vista della futura piattaforma tranviaria, è in fase di completamento.

In cosa consiste il lavoro?

La conversione del sottopassaggio Belle Étoile fa parte del progetto di estensione del tram T7 fino a Juvisy-sur-Orge. Durante la demolizione del sottopassaggio nel 2025, è stato costruito un bacino di raccolta dell'acqua piovana per la futura piattaforma tranviaria. L'obiettivo dei lavori futuri sarà quello di installare portelli di accesso per garantire la manutenzione di questo bacino interrato.

Quanto durerà questo lavoro?

I lavori si svolgeranno tra il 19 gennaio e il 30 marzo 2026. I lavori si svolgeranno durante il giorno, dalle 7 alle 20, esclusi i fine settimana.

I diritti di passaggio del sito saranno installati prima dei lavori, a partire da giovedì 15 gennaio.

Che differenza fa?

Per i pedoni:

• Sarà mantenuto l'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini.

• Alcuni percorsi pedonali saranno temporaneamente spostati.

Per gli automobilisti:

• Il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato in direzione Parigi-Provincia.

• L'attraversamento dell'incrocio Belle Étoile è mantenuto per tutta la durata dei lavori.

• Impasse dell'Avenue d'Alsace-Lorraine che non sarà più accessibile dalla RN7.

Per il parcheggio:

• Alcuni posti auto saranno temporaneamente rimossi intorno all'incrocio Belle Étoile.

Per il trasporto pubblico:

• Le fermate degli autobus saranno mantenute in entrambe le direzioni.