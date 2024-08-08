Lavori - Stazione "Osservatorio" - Lavori per la creazione di un attraversamento pedonale in superficie

Juvisy-sur-Orge - Stazione "Osservatorio" - Lavori per la creazione di un attraversamento pedonale in superficie

Il tram T7 circolerà nel centro della RN7. Per questo, è necessario mettere in sicurezza i futuri percorsi pedonali effettuando un attraversamento pedonale in superficie.

In cosa consiste il lavoro?

In previsione della chiusura dell'attraversamento pedonale sotterraneo dell'Osservatorio, sarà realizzato lo sviluppo di un nuovo attraversamento pedonale tra il sito di Ducastel e Petit Street e l'abbassamento del marciapiede.

Per questo, sono necessari diversi lavori preliminari. Questi includono:

• La riduzione temporanea della carreggiata su una parte della rue de l'Observatoire da due a una sola corsia di traffico,

• Spostamento di quadri elettrici,

• La realizzazione di trincee per il collegamento di linee elettriche.

Dopo i lavori, questo nuovo attraversamento pedonale sarà il percorso sicuro da percorrere per attraversare la RN7.

Dove verrà svolto il lavoro e quanto durerà?

I lavori si svolgeranno a Juvisy-sur-Orge dal 12 al 31 agosto, presso la futura stazione "Osservatorio".

Cosa cambierà?

Per i pedoni:

• Il percorso pedonale sarà mantenuto o parzialmente deviato.

Per gli automobilisti:

• Il traffico sulla RN7 non è modificato.

• Una corsia di traffico su Rue de l'Observatoire sarà neutralizzata per un breve periodo.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.