La prima edizione del T7 Café si tiene il 17 giugno ad Athis-Mons
Il T7 Café arriva ad Athis-Mons!
Avete domande sull'estensione del tram T7? Vuoi saperne di più sui lavori in corso nel tuo quartiere?
Questa prima edizione del T7 Café è l'occasione per scoprire il progetto e i suoi principali attori durante un momento di scambio intorno a una bevanda calda e uno spuntino.
Tema: Focus sulla demolizione e riconversione del sottopassaggio Belle Étoile ad Athis-Mons.
Martedì, Giugno 17, 2025
Due sessioni: 16h30-18h e 18h30-20h
Alla Halle des Gravilliers, ad Athis-Mons
In programma:
- Presentazione del progetto globale T7
- Focus sulla demolizione e riconversione del sottopassaggio stradale Belle Étoile
- Sessione di domande e risposte con il team di progetto
- Scambi più specifici e individuali
Altri momenti di scambio come questo saranno organizzati man mano che il sito progredisce.
