La prima edizione del T7 Café si tiene il 17 giugno ad Athis-Mons

Il T7 Café arriva ad Athis-Mons!

Avete domande sull'estensione del tram T7? Vuoi saperne di più sui lavori in corso nel tuo quartiere?

Questa prima edizione del T7 Café è l'occasione per scoprire il progetto e i suoi principali attori durante un momento di scambio intorno a una bevanda calda e uno spuntino.

Tema: Focus sulla demolizione e riconversione del sottopassaggio Belle Étoile ad Athis-Mons.

Martedì, Giugno 17, 2025

Due sessioni: 16h30-18h e 18h30-20h

Alla Halle des Gravilliers, ad Athis-Mons

In programma:

Presentazione del progetto globale T7

Focus sulla demolizione e riconversione del sottopassaggio stradale Belle Étoile

Sessione di domande e risposte con il team di progetto

Scambi più specifici e individuali

Altri momenti di scambio come questo saranno organizzati man mano che il sito progredisce.

Crediti fotografici: © Cyril Badet