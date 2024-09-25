Lavori - Sottopassaggio Flammarion

Il tram T7 circolerà nel centro della RN7. Per questo, è necessario rimuovere il sottopassaggio pedonale chiamato "Flammarion".

In cosa consiste questo lavoro?

Per consentire il traffico tranviario, il sottopassaggio pedonale noto come "Flammarion" deve essere demolito e riempito. Dopo la fase di demolizione sul lato est, i lavori proseguono sul lato ovest.

Quanto dureranno?

La demolizione del sottopassaggio Flammarion inizierà il 30 settembre e sarà completata il 15 novembre 2024.

Che differenza fa?

Per i pedoni:

• Nella continuità della fase 1, i percorsi pedonali non sono più possibili nel sottopassaggio e questo, in modo permanente. Le deviazioni sono istituite a nord e a sud del passaggio esistente.

• L'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.

• Alcuni percorsi pedonali saranno temporaneamente sospesi.

Per gli automobilisti:

• Il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato ma non deviato in entrambe le direzioni.

Per il parcheggio:

• I parcheggi saranno rimossi intorno al sottopassaggio pedonale.

Per gli autobus:

• La fermata dell'autobus "Observatoire Camille Flammarion" in direzione Parigi-provincia sarà spostata di pochi metri.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.