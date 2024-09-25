Lavori - Sottopassaggio Paul Vaillant Couturier

Il tram T7 circolerà nel centro della RN7. Per questo, è necessario rimuovere il sottopassaggio stradale chiamato "Paul Vaillant Couturier".

In cosa consiste questo lavoro?

Per consentire la circolazione del tram, il sottopassaggio stradale noto come "Paul Vaillant Couturier" deve essere demolito e riempito.

Due fasi:

• Fase 1: creazione di un accesso bus e rimozione delle barriere del sottopassaggio (1 settimana).

• Fase 2: Demolizione e riempimento del sottopassaggio.

Quanto dureranno?

La demolizione del sottopassaggio Paul Vaillant Couturier inizierà il 30 settembre e terminerà il 18 dicembre.

Che differenza fa?

Per i pedoni:

• L'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.

• Alcuni percorsi pedonali saranno temporaneamente sospesi.

Per gli automobilisti:

• Il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato in entrambe le direzioni e l'accesso al sottopassaggio non sarà più possibile.

• L'accesso al centro commerciale avverrà principalmente dal nord della RN7 attraverso rue Paul Demange e avenue Bernard Lathière.

• L'incrocio Paul Vaillant Couturier sarà temporaneamente chiuso durante i lavori.

• Avenue Jean Jaurès sarà a senso unico per tutta la durata dei lavori.

Per il parcheggio:

I posti auto saranno rimossi intorno al sottopassaggio pedonale.

Per gli autobus:

La fermata dell'autobus "Centre commercial Rigolet" sarà mantenuta ma spostata di pochi metri.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.