Lavori preparatori nel settore dell'Osservatorio
I lavori preparatori si svolgeranno lungo la RN7, presso la futura stazione dell'Osservatorio, prima dei lavori di ingegneria civile.
In cosa consiste il lavoro?
Questo lavoro preparatorio consiste nell'interrare e isolare tutte le reti concessionarie della futura stazione sotterranea e nel consolidare le fondamenta circostanti.
Quanto dureranno?
Dopo una prima fase effettuata alla fine del 2024, i lavori proseguono e i diritti di passaggio del sito rimangono identici. I lavori inizieranno il 6 gennaio e termineranno alla fine di marzo 2025.
I lavori si svolgeranno durante il giorno, tra le 7 e le 20 e non saranno attivi nei fine settimana.
Che differenza fa?
Per i pedoni:
• L'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.
• L'attraversamento della RN7 non sarà modificato.
Per gli automobilisti:
• Il traffico sulla RN7 non sarà ridisegnato o deviato.
Per il parcheggio:
• I parcheggi saranno temporaneamente rimossi intorno ai diritti di passaggio del cantiere.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.