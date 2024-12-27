Lavori preparatori nel settore dell'Osservatorio

I lavori preparatori si svolgeranno lungo la RN7, presso la futura stazione dell'Osservatorio, prima dei lavori di ingegneria civile.

In cosa consiste il lavoro?

Questo lavoro preparatorio consiste nell'interrare e isolare tutte le reti concessionarie della futura stazione sotterranea e nel consolidare le fondamenta circostanti.

Quanto dureranno?

Dopo una prima fase effettuata alla fine del 2024, i lavori proseguono e i diritti di passaggio del sito rimangono identici. I lavori inizieranno il 6 gennaio e termineranno alla fine di marzo 2025.

I lavori si svolgeranno durante il giorno, tra le 7 e le 20 e non saranno attivi nei fine settimana.

Che differenza fa?

Per i pedoni:

• L'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.

• L'attraversamento della RN7 non sarà modificato.

Per gli automobilisti:

• Il traffico sulla RN7 non sarà ridisegnato o deviato.

Per il parcheggio:

• I parcheggi saranno temporaneamente rimossi intorno ai diritti di passaggio del cantiere.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.