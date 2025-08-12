INFO LAVORI - Sottopassaggio stradale "Belle Étoile" - Fase 2

Il tram T7 circolerà nel centro della RN7. Per questo, è necessario rimuovere il sottopassaggio stradale chiamato "Belle Étoile".

In cosa consiste il lavoro?

Nell'ambito dei lavori preparatori del tram T7, diversi sottopassaggi stradali devono essere rimossi per consentire la circolazione del tram T7 sulla RN7. Il sottopassaggio stradale noto come "Belle Etoile" deve essere demolito e riempito. Dopo la prima fase dei lavori eseguiti sul lato nord, i lavori si concentreranno principalmente sul lato sud. Durante la demolizione saranno eseguiti anche lavori di rimozione dell'amianto.

Quanto durerà questo lavoro?

I lavori di demolizione e riempimento sono iniziati nel maggio 2025 e saranno completati nel dicembre 2025. Il lavoro si svolge durante il giorno, dalle 6 alle 22, esclusi i fine settimana.

Che differenza fa?

Per i pedoni:

• Sarà mantenuto l'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini.

• Alcuni percorsi pedonali saranno temporaneamente spostati.

Per gli automobilisti:

• Il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato in entrambe le direzioni e l'accesso al sottopassaggio non sarà più possibile.

• L'attraversamento dell'incrocio Belle Étoile sarà mantenuto per tutta la durata dei lavori e sarà leggermente modificato dal 13 agosto.

• Il traffico rimarrà temporaneamente a 1 corsia per senso di marcia in prossimità dei lavori. Restituzione di parte della strada dalla fine di ottobre 2025.

• Impasse dell'Avenue d'Alsace-Lorraine.

Per il parcheggio:

• Alcuni posti auto saranno temporaneamente rimossi vicino al sottopassaggio stradale.

Per il trasporto pubblico:

• La fermata dell'autobus "Belle Étoile" è mantenuta in entrambe le direzioni per tutta la durata dei lavori.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.