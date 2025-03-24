Lavori - Athis-Mons - Allargamento della strada - RN7 Ovest

Athis-Mons - Lavori di allargamento stradale - RN7 Ovest

Nell'ambito dei lavori preparatori del tram T7, sono necessari lavori di allargamento stradale lungo la RN7.

In cosa consiste il lavoro?

Nell'ambito dei lavori sulla tramvia T7, e al fine di garantire il massimo traffico a 2x2 corsie sulla RN7, la carreggiata sarà modificata. I marciapiedi saranno temporaneamente ridotti ma restituiti e riqualificati a loro volta al termine del progetto di estensione T7.

Dove si svolgerà questo lavoro?

I lavori saranno eseguiti lungo i marciapiedi, sul lato ovest della RN7, tra Avenue Marcel Ouvrier e Rue du Docteur Roux.

Quanto durerà questo lavoro?

I lavori si svolgeranno nell'arco di 8 settimane, dal 24 marzo alla fine di maggio 2025, dalle 7 alle 20, esclusi i fine settimana.

I lavori si svolgeranno in tre fasi:

Fase 1: dal 24/03 al 04/04

Fase 2: dal 04/04 al 05/05

Fase 3: dal 05/05 al 30/05

Che differenza fa?

Per i pedoni:

• I percorsi sono mantenuti, alcuni attraversamenti pedonali saranno spostati.

• L'accesso alle case, ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.

Per gli automobilisti:

• Il traffico sulla RN7 è ridisegnato, ma non deviato in direzione Provincia-Parigi.

Per il parcheggio:

• Alcuni posti auto saranno temporaneamente rimossi.

Per il trasporto pubblico:

• La fermata dell'autobus "Aristide Briand" in direzione Parigi-Provincia è mantenuta per tutta la durata dei lavori.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.