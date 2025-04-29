Lavori – Sottopassaggio stradale Belle Étoile

Sottopassaggio stradale "Belle Étoile"

Il tram T7 circolerà nel centro della RN7. Per questo, è necessario rimuovere il sottopassaggio stradale chiamato "Belle Étoile".

In cosa consiste il lavoro?

Nell'ambito dei lavori preparatori del tram T7, al fine di consentire la circolazione della tramvia, diversi sottopassaggi stradali devono essere rimossi sulla RN7. Questo è in particolare il caso del sottopassaggio "Belle Étoile" che sarà demolito. Come parte di questa demolizione, verrà allestito un bacino di raccolta dell'acqua piovana dalla piattaforma del tram. Saranno inoltre eseguiti lavori di rimozione dell'amianto. L'intera demolizione avverrà in 2 fasi principali (la parte settentrionale, poi la parte meridionale della RN7).

Quanto durerà questo lavoro?

I lavori si svolgeranno tra maggio e dicembre 2025, esclusi i fine settimana. Fase 1: dal 12 maggio 2025 alla fine di agosto 2025 Fase 2: da settembre 2025 a fine dicembre 2025 Una seconda informazione sul lavoro sarà rilasciata prima della seconda fase.

Che differenza fa?

• Per i pedoni:

• Sarà mantenuto l'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini.

• Alcuni percorsi pedonali saranno temporaneamente spostati.

Per gli automobilisti:

• Il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato in entrambe le direzioni e l'accesso al sottopassaggio non sarà più possibile.

• L'attraversamento dell'incrocio Belle Étoile sarà mantenuto per tutta la durata dei lavori.

• Il traffico aumenterà temporaneamente a 1 corsia per senso di marcia nelle vicinanze dei lavori.

• Impasse dell'Avenue d'Alsace-Lorraine.

Per il parcheggio:

• Alcuni posti auto saranno temporaneamente rimossi vicino al sottopassaggio stradale.

Per il trasporto pubblico:

• La fermata dell'autobus "Belle Étoile" sarà mantenuta in entrambe le direzioni per tutta la durata dei lavori.