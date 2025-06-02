Tram

EstensioneAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Lavori – Urbanistica – RN7 est

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

INFO TRAVAUX - Lavori di sviluppo urbano - RN7 est

Per consentire la circolazione del tram T7 nel centro della RN7, sono necessari lavori di sviluppo urbano a nord-est della RN7.

In cosa consiste questo lavoro?

Questo lavoro mira a preparare le strade per ospitare la futura piattaforma del tram. Sono da aspettarsi dalla stazione Porte de l'Essonne a Avenue Foucher de Careil. La marcatura sarà implementata gradualmente in tutta l'area interessata.

Quanto dureranno?

I lavori si svolgeranno tra il 19 maggio e il 30 settembre 2025, dalle 7 alle 20, esclusi i fine settimana.

Che differenza fa?

Per i pedoni:

• I percorsi pedonali sono mantenuti, alcuni attraversamenti pedonali saranno spostati.

• L'accesso alle case, ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.

Per gli automobilisti:

• Il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato ma nessuna deviazione in direzione Provincia-Parigi.

• Entrambe le corsie di traffico saranno mantenute in entrambe le direzioni durante tutti i lavori.

Per il parcheggio:

Alcuni posti auto saranno temporaneamente rimossi.

Per gli autobus:

La fermata dell'autobus "Aristide Briand" in direzione Parigi-Provincia sarà mantenuta.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.

Scarica le informazioni sul lavoro

PDF

 -  558.8 KB