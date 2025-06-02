Lavori – Urbanistica – RN7 est
Pubblicato su-
Aggiornato il
INFO TRAVAUX - Lavori di sviluppo urbano - RN7 est
Per consentire la circolazione del tram T7 nel centro della RN7, sono necessari lavori di sviluppo urbano a nord-est della RN7.
In cosa consiste questo lavoro?
Questo lavoro mira a preparare le strade per ospitare la futura piattaforma del tram. Sono da aspettarsi dalla stazione Porte de l'Essonne a Avenue Foucher de Careil. La marcatura sarà implementata gradualmente in tutta l'area interessata.
Quanto dureranno?
I lavori si svolgeranno tra il 19 maggio e il 30 settembre 2025, dalle 7 alle 20, esclusi i fine settimana.
Che differenza fa?
Per i pedoni:
• I percorsi pedonali sono mantenuti, alcuni attraversamenti pedonali saranno spostati.
• L'accesso alle case, ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.
Per gli automobilisti:
• Il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato ma nessuna deviazione in direzione Provincia-Parigi.
• Entrambe le corsie di traffico saranno mantenute in entrambe le direzioni durante tutti i lavori.
Per il parcheggio:
Alcuni posti auto saranno temporaneamente rimossi.
Per gli autobus:
La fermata dell'autobus "Aristide Briand" in direzione Parigi-Provincia sarà mantenuta.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.