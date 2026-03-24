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Opere notturne-Belle Etoile

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Nell'ambito del recupero della carreggiata e della riparazione delle cavità nella carreggiata (buche), i lavori si svolgeranno nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo 2026.

Quando?
I lavori si svolgeranno nel settore Belle-Etoile nella notte tra martedì 24 marzo e mercoledì 25 marzo 2026, tra le 20 e le 6.

Quali sono gli impatti?

·         Nella direzione Parigi-Provincia, il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato con una sola corsia di traffico,

·         In direzione Provincia-Parigi viene mantenuto il doppio binario,

·         Le fermate degli autobus sono mantenute in entrambe le direzioni.

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