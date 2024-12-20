Opere Enedis - Centro città Juvisy-sur-Orge

Nell'ambito dei lavori di concessione del tram T7, sono necessari lavori di deviazione e collegamenti elettrici nel centro della città di Juvisy-sur-Orge.

In cosa consiste il lavoro?

Nell'ambito dei lavori di concessione del tram T7, sono necessari lavori di deviazione e collegamenti elettrici nel centro della città di Juvisy-sur-Orge. Questo lavoro di concessione sarà svolto da ENEDIS e dalla sua società ECR.

Quanto dureranno?

I lavori si svolgono questa fine dell'anno, dal 23 dicembre alla settimana del 13 gennaio 2025 su diverse strade del centro di Juvisy:

• Avenue d'Estienne d'Orves: settimana del 13 gennaio 2025.

• Rue Victor Hugo: dal 26 al 31 dicembre 2024.

• Rue Carnot: notte dal 23 al 24 dicembre 2024.

• Parcheggio della stazione di polizia: dal 2 al 3 gennaio 2025.

Che differenza fa?

Per i pedoni:

• L'accesso ai negozi e alle case è mantenuto.

• I percorsi pedonali sono mantenuti.

Per gli automobilisti:

• Il traffico è parzialmente ridisegnato.

• Il traffico è modificato durante i lavori su rue Carnot.

Per il parcheggio:

• Alcuni posti auto sono temporaneamente rimossi vicino ai lavori.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.