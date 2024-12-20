Opere Enedis - Centro città Juvisy-sur-Orge
In cosa consiste il lavoro?
Nell'ambito dei lavori di concessione del tram T7, sono necessari lavori di deviazione e collegamenti elettrici nel centro della città di Juvisy-sur-Orge. Questo lavoro di concessione sarà svolto da ENEDIS e dalla sua società ECR.
Quanto dureranno?
I lavori si svolgono questa fine dell'anno, dal 23 dicembre alla settimana del 13 gennaio 2025 su diverse strade del centro di Juvisy:
• Avenue d'Estienne d'Orves: settimana del 13 gennaio 2025.
• Rue Victor Hugo: dal 26 al 31 dicembre 2024.
• Rue Carnot: notte dal 23 al 24 dicembre 2024.
• Parcheggio della stazione di polizia: dal 2 al 3 gennaio 2025.
Che differenza fa?
Per i pedoni:
• L'accesso ai negozi e alle case è mantenuto.
• I percorsi pedonali sono mantenuti.
Per gli automobilisti:
• Il traffico è parzialmente ridisegnato.
• Il traffico è modificato durante i lavori su rue Carnot.
Per il parcheggio:
• Alcuni posti auto sono temporaneamente rimossi vicino ai lavori.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.