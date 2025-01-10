Dichiarazione di progetto approvata!

Dopo l'inchiesta pubblica che si è svolta dal 21 maggio al 25 giugno 2024 e il parere favorevole della commissione d'inchiesta sul progetto in ottobre, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha votato all'unanimità, mercoledì 11 dicembre 2024, la dichiarazione di progetto per l'estensione del tram T8 verso sud.

Cos'è la dichiarazione di progetto?

La dichiarazione di progetto è redatta dall'amministrazione aggiudicatrice al termine dell'inchiesta pubblica per giustificare l'interesse generale dell'operazione proposta. Essa tiene conto della valutazione d'impatto, del parere dell'autorità amministrativa dello Stato competente in materia ambientale e del risultato della consultazione pubblica. Specifica gli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice a sciogliere le riserve e ad attuare le raccomandazioni della commissione d'inchiesta.

Pertanto, al fine di rimuovere l'unica riserva espressa dalla commissione d'inchiesta sul progetto di estensione del T8 a sud, gli amministratori di Île-de-France Mobilités hanno approvato l'impegno del cliente a studiare e confrontare due scenari per identificare la soluzione tecnica per attraversare il canale di Saint-Denis che è in grado di limitare gli impatti temporanei e permanenti, sia terreno, suono, visivo e finanziario dell'operazione, a livello di Avenue Francis de Pressensé.

Prossimo passo: la dichiarazione di pubblica utilità

I prefetti di Seine-Saint-Denis e della regione Île-de-France pronunceranno presto la dichiarazione di pubblica utilità del progetto. Ciò consentirà di confermare l'inclusione del progetto T8 Sud nel piano urbano intercomunale locale di Plaine Commune e di garantire la prosecuzione dell'operazione.