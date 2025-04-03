Il progetto dichiarato di pubblica utilità!

La dichiarazione di pubblica utilità del progetto è stata pronunciata il 20 marzo 2025 dai prefetti di Seine-Saint-Denis e della Regione Île-de-France - Parigi, dopo il parere favorevole della commissione d'inchiesta nell'ottobre 2024 e la dichiarazione di progetto approvata dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités nel dicembre 2024. Conferma l'interesse generale del progetto e consente di ratificare l'inclusione del progetto nel piano urbano intercomunale locale di Plaine Commune.

La dichiarazione di pubblica utilità (DUP) è un passo decisivo verso la realizzazione dell'operazione.