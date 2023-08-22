Il settore parigino
Le sfide del settore
- Attraversare la tangenziale e il Boulevard des Maréchaux: il tram attraverserà queste due principali arterie dell'agglomerato parigino prima di arrivare al suo nuovo capolinea. Ridurre al minimo l'impatto sul traffico e garantire la priorità del tram su tutti gli incroci stradali che punteggiano Avenue de la Porte d'Aubervilliers rappresenta una grande sfida per il settore.
- Sostenere la riqualificazione della Porte d'Aubervilliers: il tram rappresenta un'opportunità eccezionale per rafforzare il carattere urbano e paesaggistico di questa linea di vita tra i quartieri del 18 ° e 19 ° e il comune di Aubervilliers. La sfida sociale, paesaggistica ed ecologica rappresentata da questa riqualificazione è tanto più significativa in quanto la tramvia servirà quartieri oggetto di importanti progetti di rinnovamento urbano. Se il progetto comporta il taglio di circa 40 alberi su questa sezione del percorso, la riqualificazione della rotonda di Place Skanderbeg e il rafforzamento e l'estensione del corridoio alberato al centro del viale fino ad Avenue Victor Hugo ad Aubervilliers consentirà di piantare più di 100 alberi nella zona.
- Ottimizzare l'intermodalità: una grande sfida per il settore è la qualità dei collegamenti con la stazione RER E Rosa Parks, la stazione del tram T3b e le fermate delle varie linee di autobus che servono l'hub di interscambio. Gli scambi di passeggeri saranno su un unico livello sul grande piazzale di Rosa Parks. Garantire la fluidità del traffico, la leggibilità, la sicurezza e il comfort dei percorsi di interscambio richiede interventi mirati sul piazzale (segnaletica, greening, ecc.). Questi dovranno essere progettati in stretta consultazione con i residenti locali e tutte le parti interessate.
Stazione terminale di Rosa Parks (intento di sviluppo non contrattuale)