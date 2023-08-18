Seconda indagine complementare sulle parcelle

Data di pubblicazione: 24 gennaio 2022

A seguito dell'indagine parcellare del 2019 e dell'indagine complementare sulle parcelle del 2021, è stata effettuata una nuova indagine complementare sulle parcelle.

Si è tenuto nell'ambito del progetto di autobus T Zen 5, nella città di Vitry-sur-Seine al fine di completare l'identificazione dei proprietari interessati dalle acquisizioni.

Questo sondaggio si è svolto da lunedì 31 gennaio a lunedì 14 febbraio 2022 compreso, per 15 giorni consecutivi, nel municipio di Vitry-sur-Seine.

Due turni sono stati forniti nei seguenti luoghi, giorni e orari:

Municipio di Vitry-sur-Seine, sala 1

2 avenue Yuri Gagarin, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Venerdì 4 febbraio 2022, dalle 14 alle 17

Lunedì 14 febbraio 2022, dalle 14 alle 17

Per tutta la durata dell'indagine supplementare sulle parcelle, il pubblico ha potuto consultare il fascicolo dell'indagine:

il servizio del territorio del municipio di Vitry-sur-Seine nei giorni e negli orari di apertura abituali;

sul portale Internet dei servizi statali della Val-de-Marne al seguente indirizzo: http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques su una postazione informatica, messa a disposizione della prefettura di Val-de-Marne, sede dell'inchiesta situata a (21-29 avenue du Général de Gaulle 94 000 Créteil – 3° piano – ufficio dell'ambiente e delle procedure di pubblica utilità) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

Il pubblico ha potuto commentare:

sul registro delle indagini previsto a tal fine nel municipio di Vitry-sur-Seine

per corrispondenza presso la sede dell'inchiesta, all'attenzione del signor Claude POUEY, commissario inquirente,

o elettronicamente al seguente indirizzo: [email protected]

I contributi ricevuti per corrispondenza e per via elettronica sono stati allegati al registro delle indagini e messi a disposizione del pubblico, quanto prima, presso la sede dell'inchiesta.