Con Tzen 5, preparati a pedalare!

Data di pubblicazione: 15 novembre 2023

Il progetto Tzen 5, oltre allo sviluppo di un sito pulito per ospitare il traffico degli autobus, prevede la realizzazione di una pista ciclabile lungo tutto il percorso!

Saranno creati percorsi e strisce sicuri e saranno installati cerchi per biciclette lungo tutto il percorso. Alcuni di questi sviluppi sono già visibili, in particolare lungo Bruneseau Street e Ivry Confluences BIA.

Credito fotografico: ©Cyril Chigot