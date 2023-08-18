Perché un Bus Operations Center?

Data di pubblicazione: 13 marzo 2023

È a Choisy-le-Roi, in Avenue de Lugo, che verrà costruito il centro operativo degli autobus (COB) dell'autobus T Zen 5. Edificio essenziale per il funzionamento della futura linea di autobus T Zen 5, il COB ospiterà nella sua area di stoccaggio, gli autobus che non sono in circolazione, la stazione di lavaggio dove verranno puliti gli autobus (l'officina di manutenzione che consente riparazioni complesse, un punto di ricarica (i veicoli sono 100% elettrici) e il posto di comando centralizzato della linea (PCC). Il COB è anche un luogo che offre un ambiente di lavoro piacevole per il personale amministrativo, tecnico e autistico, che potranno beneficiare di un refettorio e aree relax.

Ispirata agli edifici industriali del primo Novecento, la costruzione del COB parteciperà alla trasformazione dell'ingresso alla città di Choisy-le-Roi sia nella sua dimensione architettonica che paesaggistica.

Nel suo eco-design, la scelta dei materiali si è concentrata su una struttura in legno e mattoni riciclati (facciata).

L'architettura inondata di luce naturale porterà calore all'edificio in inverno e ventilazione naturale in estate. Grandi vetrate adorneranno la facciata dei laboratori a est, saranno protette da un'aiuola verde.

L'edificio sarà inoltre dotato di pannelli fotovoltaici e dispositivi di illuminazione ad alta efficienza energetica.

Rispettoso dell'ambiente, è stata prestata particolare attenzione durante la progettazione architettonica dell'edificio al fine di evitare il più possibile le isole di calore, per offrire soluzioni energetiche che minimizzino il suo impatto ecologico e per promuovere il comfort termico del personale (grazie alle piantagioni di alberi) e l'infiltrazione naturale dell'acqua (tetti verdi, nodi...). Infine, l'acqua piovana raccolta dai tetti consentirà il lavaggio degli autobus T Zen 5 nella stazione di lavaggio.