Dietro le quinte del progetto T Zen 5: una realizzazione complessa

Data di pubblicazione: 22 febbraio 2021

Un progetto come il T Zen 5 comporta molte procedure normative, che possono avere conseguenze sul programma del progetto.

Ad esempio, la vicinanza del progetto alle rive della Senna implica la considerazione dei rischi di inondazione e ha sottoposto il progetto alla procedura di autorizzazione ambientale. In questo contesto, è stata prestata maggiore attenzione alla protezione della fauna e della flora, in luoghi specifici delle rive. Per questo è stata condotta una diagnosi ecologica, al fine di identificare le specie animali e vegetali locali presenti ed evitare o ridurre qualsiasi impatto sul loro ambiente

Anche il T Zen 5 fa parte di un territorio ricco di storia, come testimoniano i resti di occupazioni umane risalenti alla preistoria al periodo medievale rinvenuti presso la ZAC Gare Ardoines, a Vitry-sur-Seine. Per precauzione, l'organizzazione di una diagnosi archeologica preventiva sul terreno del futuro deposito degli autobus consentirà di valutare l'interesse del patrimonio del sito prima di qualsiasi lavoro.

Tutti questi studi e procedure sono lunghi e di durata incomprimibile. Pertanto, la tempistica del progetto dipende dall'ottenimento dell'autorizzazione ambientale e dal risultato della diagnosi archeologica, ma anche dai tempi di esecuzione dei lavori di deviazione delle reti concessionarie che devono essere effettuati a monte dei lavori del T Zen 5.

Gli impatti sul programma di T Zen 5 sono certamente significativi, ma queste azioni sono parte integrante della vita di un progetto preoccupato per il suo ambiente urbano, patrimoniale e naturale.

©Egis