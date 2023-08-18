Inizio del PRO: ultimo tratto per gli studi!

Data di pubblicazione: 30 settembre 2021

Gli studi di progetto (noti come "PRO") sono iniziati, segnando un nuovo passo decisivo per il progetto T Zen 5. Questi sono gli studi finali per il progetto.



Questi studi PRO consentiranno di perfezionare gli studi preliminari di progettazione (PVA), che hanno permesso di definire la natura degli sviluppi del progetto. Gli studi PRO specificheranno questa volta tutti i dettagli tecnici necessari per la realizzazione di questi sviluppi.

Una volta identificati, questi dettagli saranno incorporati nei file di consultazione delle aziende. Questa fase di consultazione e designazione delle aziende sarà l'ultima fase prima dell'inizio dei cantieri!

Allo stesso tempo, proseguono i lavori previsti, noti come "in anticipo".