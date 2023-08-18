Percorri il percorso dell'autobus T Zen 5

Data di pubblicazione: 13 febbraio 2023

Scopri o riscopri il percorso dell'autobus T Zen 5. Lungo 9,5 km, collegherà il 13 ° arrondissement di Parigi a Choisy-le-Roi via Ivry-sur-Seine e Vitry-sur-Seine. Con le sue 19 stazioni, il percorso del nuovo autobus T Zen 5 contribuirà allo sviluppo economico e urbano dei territori parigini e della Val-de-Marne a ovest della Senna.

L'autobus T Zen5 è una modalità di trasporto innovativa, affidabile ed efficiente che contribuirà a stimolare l'evoluzione di questo territorio e rafforzare l'intermodalità.