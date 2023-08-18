[Torna in foto] I lavori del ponte Ardoines
Data di pubblicazione: 9 dicembre 2019
Dall'inizio dei lavori nell'aprile 2018, il futuro ponte Ardoines ha preso forma. Le strutture che alla fine sosterranno il ponte, chiamate "pilastri", sono costruite in loco, su entrambi i lati della ferrovia.
Alla fine, questo ponte paesaggistico ospiterà il sito pulito di T Zen 5, ma anche corsie dedicate ad auto, biciclette e pedoni, tessendo un nuovo collegamento tra le due sponde di un quartiere in forte espansione. In effetti, questo progetto guidato dalla Société du Grand Paris fa parte della ZAC Gare Ardoines, un'operazione di sviluppo su larga scala, cofinanziata dalla Regione Ile-de-France, Grand Paris Aménagement, dal Dipartimento Val-de-Marne, dallo Stato e dal Grand Orly Seine Bièvre.
Successivamente, cinque pilastri saranno gettati per posare la struttura metallica e l'impalcato del ponte.