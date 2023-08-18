Primi risultati

Data di pubblicazione: 2 dicembre 2019

Il progetto dell'autobus T Zen 5 ha la particolarità di essere integrato in un territorio in rapida evoluzione. Il suo percorso è stato progettato per servire il più vicino possibile i poli abitativi e commerciali attuali e in via di creazione. Pertanto, sarà inserito sulle strade esistenti, ma anche su molte strade in fase di recupero o creazione.

Ile-de-France Mobilités gestisce il progetto e garantisce la coerenza dell'intero percorso, ma delega la costruzione di alcune sezioni ai proprietari dei progetti partner. Di conseguenza, alcuni sviluppi vengono eseguiti "in anticipo rispetto alla fase", vale a dire in previsione del lavoro svolto da Ile-de-France Mobilités. Consistono nella realizzazione di:

Dal proprio sito

Piste ciclabili

Banchine accessibili

Successivamente, Ile-de-France Mobilité doterà le stazioni di pensiline, posti a sedere e informazioni ai passeggeri.

Oggi, molti autobus beneficiano già del sito pulito e delle nuove piattaforme costruite lungo il Quai Marcel Boyer e il Boulevard Paul Vaillant Couturier, a Ivry-sur-Seine. Questo lavoro è stato svolto dal Dipartimento della Val de Marne e dal SADEV 94 nell'ambito della riqualificazione della RD 19. Sono accompagnati da circa 1,5 km di pista ciclabile, facilitando e rendendo più sicuri gli spostamenti in bicicletta lungo questo asse. La rotonda di Place Gambetta è stata perforata dal SADEV 94, al fine di consentire un attraversamento rapido e confortevole da parte dei futuri autobus T Zen 5.