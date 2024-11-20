Scopri il primo episodio della serie "Il Tzen 5 raccontato da... " sulla nuova pagina Facebook del progetto!
Trovate in questo primo episodio della serie "Il Tzen 5 raccontato da... » la presentazione delle principali caratteristiche del progetto, le fasi del suo progressivo sviluppo e il ruolo di Ile-de-France Mobilités nel meticoloso ed essenziale coordinamento dei lavori di concessione iniziati nel 2022 per preparare l'arrivo della linea Tzen 5.
Un altro dato degno di nota che segna l'avanzamento del progetto: sono stati appena pubblicati i contratti di lavori di linea per raccogliere, come primo passo, le domande delle imprese di costruzione che si occuperanno dello sviluppo delle infrastrutture per ospitare il Tzen 5!
Per trovare tutti i prossimi video e notizie sul progetto, segui la nuova pagina Facebook ufficiale: www.facebook.com/Tzen5.officiel.
Credito video: ©16PROD