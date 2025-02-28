Il secondo episodio della serie "Le Tzen 5 narrato da... " è online!
Trovate in questo secondo episodio della serie "Il Tzen 5 raccontato da... » il modo in cui i lavori di concessione per deviare le reti fognarie si svolgono in loco a Ivry-sur-Seine. Di fondamentale importanza e tecnologia avanzata, queste operazioni consistono nel preparare l'arrivo del Tzen 5 spostando le reti situate sotto il futuro sito.
Questa intervista dimostra l'utilità fondamentale dei lavori di concessione nell'ambito del progetto Tzen 5 e ricorda il ruolo essenziale svolto da Ile-de-France Mobilités nel loro buon funzionamento sul campo.
Credito video: ©16PROD