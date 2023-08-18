Scopri i futuri autobus T Zen 5!

Data di pubblicazione: 21 marzo 2023

Frequente, affidabile, prioritario ai semafori, accessibile a tutti e chiaramente identificabile... l'autobus T Zen ha molti vantaggi!

Il T Zen 5 è un progetto senza precedenti nell'Île-de-France grazie a veicoli che combinano tre caratteristiche: autobus biarticolati (24 metri), 100% elettrici e circolanti grazie alla ricarica a terra.

Questa nuova attrezzatura, innovativa e più efficiente, è completamente accessibile alle persone con mobilità ridotta (PRM). Tutti gli autobus T Zen 5 saranno spaziosi, luminosi, climatizzati, dotati di ampie porte scorrevoli e dotati di un sistema di videosorveglianza.

Promuovendo il trasferimento modale dall'auto al trasporto pubblico, grazie a veicoli con capacità e rispettosi dell'ambiente, il progetto fa parte dell'ambiziosa politica di Île-de-France Mobilités in termini di sviluppo sostenibile.

Credito fotografico: ©Ile-de-France Mobilités