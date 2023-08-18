Gare des Ardoines: i lavori procedono!
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2020
L'autobus T Zen 5 sarà situato nel cuore della Gare des Ardoines, fornendo un collegamento con l'attuale linea RER C e la futura linea 15 della metropolitana della Grande Parigi.
Mentre proseguono i lavori sul ponte che permetterà l'attraversamento dei binari ferroviari da parte della T Zen 5, quelli della stazione procedono a grandi passi, con due importanti realizzazioni dello scorso dicembre:
- L'arrivo della perforatrice per tunnel Aby : inaugurata nel giugno 2019 nel deserto di Arrighi, questa perforatrice per tunnel ha scavato una prima sezione della linea 15, progredendo in media da 10 a 15 metri al giorno.
- L'apertura di un sottopassaggio: facilitando già l'accesso alla RER C e l'attraversamento dei binari, questo passaggio consentirà infine il collegamento tra la RER C e la linea 15.