[Glossario] Hai detto AVP?

Data di pubblicazione: 4 febbraio 2020

I cosiddetti studi "AVP" sono studi preliminari di progettazione.

L'obiettivo di questi studi è quello di approfondire le caratteristiche tecniche del progetto bus T Zen 5 (ubicazione precisa della piattaforma degli autobus, delle strade, delle piste ciclabili, dei marciapiedi, ecc.); tengono inoltre conto delle raccomandazioni della Commissione d'inchiesta formulate al termine dell'indagine preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità.

Attualmente, gli studi di progettazione preliminare per l'autobus T Zen 5 sono in fase di finalizzazione. I partner sono invitati a esprimere il loro parere prima della loro convalida finale. Una volta convalidati, questi studi chiariranno il costo e il programma del progetto.