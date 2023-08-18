Servire le Ardoines

Data di pubblicazione: 15 febbraio 2023

Situato a Vitry-sur-Seine, il progetto Ardoines è una delle più grandi operazioni di sviluppo in Francia ed è la principale area commerciale della città. Questo progetto misto includerà edifici per uffici, spazi commerciali e negozi.

Oltre alla RER C, l'accessibilità sarà migliorata con la futura stazione T Zen 5, l'arrivo della linea 15 del Grand Paris Express e nuove linee di autobus.

I lavori che sono stati eseguiti hanno permesso in particolare la costruzione di un ponte che collega l'impasse des Ateliers alla rue Léon Geffroy che prenderà in prestito il T Zen 5 quando sarà messo in servizio. Ciò migliorerà il servizio al quartiere, l'accesso alla futura stazione di Ardoines, nonché le attrezzature, gli uffici e gli alloggi che verranno costruiti.