L'AVP è convalidato, scopri i prossimi passi del T Zen 5

Data di pubblicazione: 25 gennaio 2021

Gli studi preliminari di progettazione (AVP) hanno permesso di definire la natura degli sviluppi del T Zen 5. Gli studi di progetto (PRO) potranno quindi iniziare presto, sono l'ultimo rettilineo degli studi prima dell'inizio dei cantieri! In effetti, sono loro che specificheranno il progetto in ogni dettaglio tecnico.

Nel 2021, lavoreremo anche su diversi argomenti strutturanti per la tua futura linea di autobus:

Devono inoltre essere condotte varie procedure normative . Ciò vale in particolare per la procedura di autorizzazione ambientale, che si tradurrà in un'inchiesta pubblica che presenterà gli studi ambientali del progetto;

. Ciò vale in particolare per la procedura di autorizzazione ambientale, che si tradurrà in un'inchiesta pubblica che presenterà gli studi ambientali del progetto; Sarà condotta un'ulteriore indagine parcellare , che consentirà di acquisire gli ultimi appezzamenti necessari per la costruzione della linea;

, che consentirà di acquisire gli ultimi appezzamenti necessari per la costruzione della linea; Gli studi PRO consentiranno di preparare i file di consultazione delle aziende che saranno responsabili della realizzazione dei lavori;

delle aziende che saranno responsabili della realizzazione dei lavori; Parallelamente, il lavoro "in anticipo sulla fase" continua, guidato dai partner di Ile-de-France Mobilités. Ciò è particolarmente vero nel cuore della ZAC d'Ivry Confluence e della ZAC Ardoines, con la costruzione del ponte paesaggistico.

L'anno sarà quindi ricco di novità!