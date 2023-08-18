Nel cuore della ZAC Ivry Confluences

Data di pubblicazione: 9 aprile 2021

L'autobus T Zen 5 servirà un territorio in rapida evoluzione, essendo al centro di progetti urbani su larga scala.

La ZAC Ivry Confluences è uno di questi grandi progetti di sviluppo urbano, economico e sociale. Oggi, un terzo di questa operazione di 145 ettari è già fuori terra!

Lo sviluppo degli spazi pubblici è in corso e le nuove corsie di traffico sono già a buon punto. La parte recentemente sviluppata di Avenue de l'Industrie ospiterà il sito del futuro T Zen 5 e promuoverà la pedonalizzazione delle rive della Senna. Questo avverrà su un primo tratto in estate, parallelamente all'apertura del viale al traffico nella sua interezza.

Foto © C. Chigot