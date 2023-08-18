Autobus

Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi

Materiale rotabile

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Data di pubblicazione: 8 aprile 2021

Ile-de-France Mobilités ha un progetto ambizioso.  Infatti, gli autobus T Zen5 combineranno due caratteristiche uniche nell'Ile-de-France:

  • Biarticolati (composti da 3 vetture articolate tra loro da due "fisarmoniche"), trasporteranno un gran numero di passeggeri.
  • 100% elettrici, rispetteranno il loro ambiente non emettendo emissioni di CO² e circolando silenziosamente.

L'autobus Tzen5 è quindi una flotta di veicoli moderni, ma anche un'elevata offerta di servizi e un'infrastruttura attraente.

Il produttore di questa flotta sarà designato quest'anno!