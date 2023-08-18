Materiale rotabile
Data di pubblicazione: 8 aprile 2021
Ile-de-France Mobilités ha un progetto ambizioso. Infatti, gli autobus T Zen5 combineranno due caratteristiche uniche nell'Ile-de-France:
- Biarticolati (composti da 3 vetture articolate tra loro da due "fisarmoniche"), trasporteranno un gran numero di passeggeri.
- 100% elettrici, rispetteranno il loro ambiente non emettendo emissioni di CO² e circolando silenziosamente.
L'autobus Tzen5 è quindi una flotta di veicoli moderni, ma anche un'elevata offerta di servizi e un'infrastruttura attraente.
Il produttore di questa flotta sarà designato quest'anno!