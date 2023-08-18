Il Tzen 5, uno strumento al servizio dell'intermodalità!

Data di pubblicazione: 5 maggio 2023

Il percorso del futuro autobus Tzen 5 è stato progettato per promuovere i collegamenti e l'intermodalità.

Collegando il 13 ° arrondissement di Parigi e Choisy-le-Roi, l'autobus Tzen 5 beneficerà di un collegamento con le linee del tram T3a (stazione Porte de France) e T9 (stazione Régnier-Marcailloux), la RER C a Vitry-sur-Seine (stazione Ardoines) e Choisy-le-Roi (stazione Régnier-Marcailloux), nonché con le linee della metropolitana 14 (stazione Grands Moulins) e 15 (stazione Ardoines) e diverse linee di autobus (linee 62, 25, 180, 323, 393).

Per ulteriori informazioni, vedere il grafico