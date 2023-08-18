Autobus

Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi

Le stazioni del T Zen 5

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

©Richez Associés – Immagine non contrattuale

Data di pubblicazione: 10 marzo 2021

Perché si parla di "stazione" T Zen 5 e non di "fermata", come per gli autobus standard?

Questo perché l'equipaggiamento di queste stazioni sarà più simile a quello dei tram che alle fermate degli autobus comuni, simili alle stazioni del tram T9 costruite sul territorio. Infatti, offriranno:

  • Piattaforme accessibili a tutti (persone con mobilità ridotta, passeggini, valigie...)
  • Un design identificabile e confortevole, dotato di sedute, pensiline, illuminazione...
  • Informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico
  • Distributori automatici di biglietti di trasporto
  • Cerchi per biciclette nelle vicinanze

Lo sapevate?
Come per una stazione del tram o della metropolitana, questa parola si riferisce alle due piattaforme dell'autobus T Zen 5, che si trovano faccia a faccia non appena lo spazio lo consente, al fine di facilitare l'orientamento.