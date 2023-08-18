Le stazioni della T Zen 5, fermate come nessun'altra
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 3 marzo 2020
Perché si parla di "stazione" T Zen 5 e non di "fermata", come per gli autobus standard?
Questo perché l'equipaggiamento di queste stazioni sarà più simile a quello dei tram che alle fermate degli autobus comuni. Infatti, offriranno:
- Piattaforme accessibili a tutti (persone con mobilità ridotta, passeggini, valigie...)
- Un design identificabile e confortevole, dotato di sedute, pensiline, illuminazione...
- Informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico
- Distributori automatici di biglietti di trasporto
- Cerchi per biciclette nelle vicinanze
Lo sapevate?
Come per una stazione del tram o della metropolitana, questa parola si riferisce alle due piattaforme dell'autobus T Zen 5, che si trovano faccia a faccia non appena lo spazio lo consente, al fine di facilitare l'orientamento.