Nuovo traguardo raggiunto per l'autobus T Zen 5!

Data di pubblicazione: 21 novembre 2020

Un passo importante nella vita del progetto è stato raggiunto lo scorso ottobre, con l'approvazione da parte del consiglio di Ile-de-France Mobilités degli studi preliminari di progetto (AVP) e l'accordo di finanziamento per ulteriori studi e primi lavori. In questa occasione, una prima tranche di finanziamento di 27 milioni di euro è stata assegnata anche dalla Regione Île-de-France, dal Dipartimento della Val de Marne, dallo Stato e dalla Città di Parigi.

In effetti, questi studi stabiliscono tutte le caratteristiche del progetto: l'implementazione della piattaforma di autobus Tzen5, l'ubicazione delle stazioni, nonché la segnaletica stradale, le attrezzature delle stazioni, le strutture ciclabili e paesaggistiche, il parcheggio, ...

Qual è il prossimo passo?

Il team di progetto e i suoi partner stanno già preparando studi di progetto (studi PRO). Permetteranno di specificare gli studi nei loro più piccoli dettagli tecnici: è l'ultimo rettilineo prima di lanciare i contratti delle imprese di costruzione!