Apertura dell'indagine sulle parcelle

Data di pubblicazione: 26 novembre 2019

Nell'ambito del progetto di autobus T Zen 5, è in corso un'indagine parcellare da lunedì 2 dicembre a venerdì 19 dicembre 2019 compresi. Riguarda i comuni di Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi. L'obiettivo di questa indagine è determinare con precisione le proprietà situate all'interno del diritto di passaggio del progetto e identificare con precisione i proprietari. In effetti, a volte sarà necessario acquisire terreni (totalmente o parzialmente) per eseguire il lavoro.

Per tutta la durata dell'indagine, il pubblico potrà consultare una copia del fascicolo d'indagine messo a disposizione presso il municipio e registrare le proprie osservazioni nel registro allegato. Il commissario inquirente incaricato del fascicolo assicurerà anche quattro turni (maggiori informazioni di seguito).

Le osservazioni del pubblico possono essere inviate anche per tutta la durata dell'indagine:

O direttamente ai sindaci di Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi (all'attenzione del commissario inquirente) che li annetterà al registro;

O per iscritto alla sede dell'inchiesta stabilita presso la prefettura di Val-de-Marne, DCPPAT-BEPUP, 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94038 Créteil;

Oppure via e-mail al seguente indirizzo: [email protected] .

Il file è accessibile nei seguenti giorni e orari:

Municipio di Ivry-sur-Seine

Sala ricevimenti al piano terra,

Esplanade Georges Marrane, 94205 IVRY SUR SEINE cedex

Dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30

Venerdì dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00

Sabato dalle 9:00 alle 12:00

Municipio di Vitry-sur-Seine

Land Service – Ufficio n°12 (zona verde-1)

2 avenue Yuri Gagarin, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 18:00

Municipio di Choisy-le-Roi

Dipartimento di Urbanistica,

Place Gabriel Péri, 946000 CHOISY-LE-ROI

Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 18:00

Le permanenze si svolgono nei seguenti giorni e orari:

Comune di Vitry-sur-Seine,

Sala 1 (sala del municipio)

2 avenue Yuri Gagarin, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Sabato 7 dicembre 2019: 9:00-12:00

Giovedì 19 dicembre 2019: 14-17

Municipio di Choisy-le-Roi,

Dipartimento di Urbanistica,

Place Gabriel Péri, 946000 CHOISY-LE-ROI

Mercoledì 11 dicembre 2019: 14-17

Giovedì 19 dicembre 2019: 9:00-12:00

Per maggiori informazioni, è possibile scaricare il decreto che prescrive l'apertura dell'indagine parcellare.