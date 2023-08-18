Apertura dell'indagine supplementare sulle parcelle

Data di pubblicazione: 12 marzo 2021

A seguito dell'indagine sulle parcelle condotta alla fine del 2019, si terrà un'indagine sulle parcelle "complementare" nell'ambito del progetto di autobus T Zen 5 nei comuni di Choisy-le-Roi e Vitry sur Seine al fine di completare l'identificazione dei proprietari interessati dalle acquisizioni.

Questo sondaggio si svolgerà da lunedì 22 marzo a martedì 6 aprile 2021 compreso, per 16 giorni consecutivi, nei municipi di Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi.

Saranno previste due permanenze nei seguenti luoghi, giorni e orari:

Comune di Vitry-sur-Seine,

Sabato 27 marzo 2021: 9:00-12:00

Sala 3

2 avenue Yuri Gagarin, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Municipio di Choisy-le-Roi,

Mercoledì 31 marzo 2021: 14-17

Dipartimento di Urbanistica, sala riunioni al 2° piano

Place Gabriel Péri, 946000 CHOISY-LE-ROI

Per tutta la durata dell'indagine supplementare sulle parcelle, il pubblico potrà consultare il fascicolo dell'indagine:

nei municipi di Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi nei giorni e negli orari di apertura abituali dei servizi;

sul portale Internet dei servizi statali della Val-de-Marne al seguente indirizzo:

http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques

su una postazione informatica, messa a disposizione presso la prefettura di Val-de-Marne, sede dell'indagine situata al (21-29 avenue du Général de Gaulle 94 000 Créteil – 3° piano) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

Il pubblico potrà commentare:

sui registri d'indagine previsti a tal fine nei municipi di Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi,

per corrispondenza presso la sede dell'inchiesta, all'attenzione del signor Claude POUEY, commissario inquirente,

o elettronicamente al seguente indirizzo: [email protected]

I contributi ricevuti per corrispondenza e per via elettronica saranno allegati al registro delle indagini e messi quanto prima a disposizione del pubblico presso la sede dell'inchiesta.